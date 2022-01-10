Марина Хлебникова связала пожар в своей квартире с коротким замыканием

Москва, 10 января. Певица Марина Хлебникова вспомнила детали вечера, когда в ее квартире произошел пожар. Артистка поделилась собственной версией причины инцидента.

Марина Хлебникова несколько недель провела в тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов, которые получила при пожаре в собственном доме. Артистка лишь недавно начала общаться с прессой на фоне реабилитации. Звезда приняла участие в шоу «Прямой эфир», где призналась, что пожар мог быть связан с коротким замыканием.

«Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», — поделилась певица.

Хлебникова также рассказала о своем состоянии в вечер трагического инцидента. По словам звезды, она вернулась с напряженных гастролей, сходила в магазин и аптеку. Артистка призналась, что в тот вечер она даже потеряла сознание от усталости. Затем врач сообщил Хлебниковой, что ее «выдернули с того света».

Инцидент обернулся для исполнительницы многочисленными повреждениями. Врач Хлебниковой Игорь Шарипов сообщил, что 20% тела артистки пострадало при пожаре.