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Марина Хлебникова связала пожар в своей квартире с коротким замыканием

  /   Обновлено: 10 января 2022 11:57
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова связала пожар в своей квартире с коротким замыканием
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 10 января. Певица Марина Хлебникова вспомнила детали вечера, когда в ее квартире произошел пожар. Артистка поделилась собственной версией причины инцидента.

Марина Хлебникова несколько недель провела в тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов, которые получила при пожаре в собственном доме. Артистка лишь недавно начала общаться с прессой на фоне реабилитации. Звезда приняла участие в шоу «Прямой эфир», где призналась, что пожар мог быть связан с коротким замыканием.

«Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», — поделилась певица.

Хлебникова также рассказала о своем состоянии в вечер трагического инцидента. По словам звезды, она вернулась с напряженных гастролей, сходила в магазин и аптеку. Артистка призналась, что в тот вечер она даже потеряла сознание от усталости. Затем врач сообщил Хлебниковой, что ее «выдернули с того света».

Инцидент обернулся для исполнительницы многочисленными повреждениями. Врач Хлебниковой Игорь Шарипов сообщил, что 20% тела артистки пострадало при пожаре.

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Все новости / Шоу-бизнес / Марина Хлебникова связала пожар в своей квартире с коротким замыканием
пожар певица хлебникова
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