Молодая жена Петросяна назвала адом травлю из-за брака с юмористом

Москва, 10 января. Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что пережила непростые времена после свадьбы с артистом, и рассказала, как справилась с продолжительным интернет-буллингом.

Звезда «Аншлага» Евгений Петросян активно наслаждается семейной жизнью с 32-летней избранницей Татьяной Брухуновой после недавнего развода. Расставание артиста с Еленой Степаненко стало неожиданным для фанатов, вскоре хейтеры обрушили гнев на его новую возлюбленную.

Брухунова призналась в Instagram, что брак с Петросяном обернулся для нее травлей со стороны интернет-пользователей. Супруга артиста отметила, что трехлетний буллинг был для нее адом.

«Сказать, что это ад, ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее. Не озлобиться, остаться человеком в этой реальности — задачка крайне непростая. Но я горжусь собой, так как не ответила никому и не опустилась на днище», — поделилась Брухунова.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Брухунова до сих пор нередко сталкивается с гневными комментариями. Так, в начале новогодних каникул супругу Петросяна осудили за спорный головной аксессуар, однако она иронично отреагировала на критику в свой адрес.