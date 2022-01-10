Минобороны РФ утвердит облик перспективного боевого вертолета в ближайшие полтора года

Москва, 10 января. Минобороны РФ и представители промышленных предприятий завершают обсуждение требований к перспективному боевому вертолету для российской армии.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в ближайшее полтора года будет утвержден облик новой боевой машины. В настоящее время идет обсуждение этого вопроса с представителями оборонного ведомства РФ.

«Идет обсуждение и финализация требований к перспективному боевому вертолету. Идет диалог. В ближайшие полтора-два года обсуждение перспективной машины с военным ведомством будут завершено», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Ростех приступит к летным испытаниям нового двигателя ВК-650В на легком вертолете Ка-226Т в 2023 году. Стоит отметить, что в минувшем году в России была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота, передает RT.