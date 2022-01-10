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Глава МИД Ирана сообщил о возможном соглашении по ядерной сделке в ближайшее время

Весь мир
Глава МИД Ирана сообщил о возможном соглашении по ядерной сделке в ближайшее время
Global Look Press  /  Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency

Вена, 10 января. Участники переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене могут успешно достичь соглашения в ближайшее время, сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в комментарии The National News.

При этом дипломат сообщил, что сроки достижения соглашения неясны, поскольку вопрос о том, будет ли найдет компромисс в краткосрочной перспективе, зависит от американской стороны.

«Если у них есть добросовестность и серьезное желание, все будет ясно», — сказал он.

По мнению Абдоллахияна, США уже «адаптировались к реалиям ситуации».

Иран, США и Европейский союз (ЕС) совместно с Китаем, Россией и Великобританией проводят переговоры в столице Австрии в надежде достичь новой сделки, которая позволит отменить санкции Вашингтона в отношении Тегерана и ограничит ядерную программу Исламской республики.

Восьмой раунд переговоров, начавшийся после вступления в должность президента Ирана Эбрахима Раиси, сосредоточен на отмене санкций, введенных предыдущей американской администрацией. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения 2015 года, известного как СВПД, и восстановил санкции в отношении экономики Ирана.

Через год после выхода Штатов из сделки Тегеран отказался от условий соглашения и начал обогащать уран значительно выше согласованных пределов и наращивать установку современных центрифуг.

Глава МИД Ирана сообщил о скором достижении ядерной сделки
Федеральное агентство новостей /

Переговоры в Вене стартовали весной 2021 года по инициативе администрации Джо Байдена. Менее чем за два года Иран нарастил уровень обогащения урана с 3,67 до 60%, что вызвало обеспокоенность у мирового сообщества и принудило Вашингтон к диалогу.

Участники текущих переговоров в Вене не установили жестких сроков для достижения компромисса, но все стороны признали, что время для заключения сделки истекает. По мнению ряда дипломатов, консультации могут завершиться в ближайшие несколько недель, в конце января или начале февраля.

Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, прогресс на переговорах действительно заметен. Однако, по его словам, достижение желаемого результата потребует дополнительных усилий и времени.

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