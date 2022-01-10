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Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака

Общество
Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака
pixabay.com

Москва, 10 января. Астрологи полагают, что не все представители знаков зодиака способны проявить заботу и любовь к своей половинке в браке.

Самым непостоянным знаком зодиакального круга считаются Близнецы. По мнению астрологов, аналогичные качества рожденные под этим знаком показывают в браке. Жизнь с мужчиной-Близнецом непредсказуема и представляет собой то взлеты, то падения, которые зависят от настроения супруга. Свои грандиозные планы Близнецы редко доводят до конца. Кроме того, они терпеть не могут рутину и рискуют потерять интерес к избраннице. С такими мужчинами легко и весело, но строительство быта может раздражать.

Капризными и обидчивыми являются Рыбы. С ними женщине придется быть не только женой, но и матерью. На плечи супруги ляжет хозяйство и придется постоянно контролировать, тепло ли одет ее возлюбленный.

Астрологи назвали худших мужей среди знаков зодиака
Невские Новости /

Верности в браке можно не ждать от романтичных Стрельцов. Представители этого знака добиваются цели и стремятся к новой. Не менее проблемными мужьями являются Скорпионы. По словам астрологов, они настоящие тираны. Рожденные под этим знаком злопамятные и мстительные люди. Такие мужья упиваются своей властью и требуют безусловного подчинения жены, пишет gorodche.ru.

Также астрологи рассказали об интимных предпочтениях представителей разных знаков зодиака. Самыми страстными натурами считаются Овны.

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