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Генсек ОДКБ Зась: миротворческий контингент организации отлично проявил себя в Казахстане

Армия
Генсек ОДКБ Зась: миротворческий контингент организации отлично проявил себя в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 10 января. Проведенная операция в Казахстане доказала, что миротворческий потенциал Организации Договора о коллективной безопасности отлично работает. Об этом сообщил генсек организации Станислав Зась.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. В связи с этим масштабная антитеррористическая операция в Казахстане будет завершена в ближайшее время. Вместе с ней закончится и миротворческая миссия ОДКБ, констатирует Зась.

«Главный вывод: тот миротворческий потенциал и механизм его использования, который создан в нашей организации, реально работает и способен выполнять поставленные перед ним задачи», — подчеркнул генсек ОДКБ.

Ранее члены Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение о вводе в Казахстан миротворческого контингента. Это было сделано на фоне вспыхнувших в республике беспорядков.

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Казахстан одкб зась
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