Путин отметил мужество Токаева на фоне событий в Казахстане

Москва, 10 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отличился твердостью духа во время беспорядков в стране, уверен президент России Владимир Путин.

Недавно в Казахстане начались погромы, которые переросли в масштабные акции в нескольких крупных городах. Выступления сопровождались мародерством, поджогами и другими актами насилия.

Владимир Путин обратил внимание на мужество Касым-Жомарта Токаева во время казахстанских событий. Политику удалось объединить силовиков и гражданское общество для отпора боевикам, заявил российский лидер

Ранее президент России подчеркнул, что среднеазиатская страна столкнулась с угрозой государственности. Он назвал ситуацию актом агрессии.