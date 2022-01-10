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Путин: миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана после завершения миссии

Политика
Путин: миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана после завершения миссии
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 10 января. Российский лидер Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ пробудет в Казахстане столько, сколько понадобится.

В ходе внеочередной встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которой обсуждается обстановка в Казахстане, президент России заявил, что после завершения своей миссии миротворцы покинут страну. Путин также назвал произошедшие в соседнем государстве события агрессией международного терроризма.

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана», — отметил он.

Ранее телеканал RT со ссылкой на заявление президента РФ сообщал, что в Казахстане применялись так называемые майданные технологии. В Нур-Султане также отмечали, что решение об отправке сил ОДКБ в страну «взбесила» Запад.

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Казахстан путин миротворцы одкб
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