Путин: страны ОДКБ не позволят реализовывать сценарии цветных революций у себя дома

Москва, 10 января. Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помешают реализации сценариев цветных революций у себя дома. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента России, происходящее в Казахстане является не первой и не последней попыткой вмешаться извне. Однако, как подчеркнул Путин, обстановка постепенно нормализуется. Он выразил уверенность в том, что республика обязательно справится с этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.