Теннисиста Новака Джоковича снова арестовали в Австралии

Мельбурн, 10 января. Первую ракетку мира Новака Джоковича снова арестовали, сербского теннисиста намерены депортировать из страны, несмотря на решение о восстановлении австралийской визы, сообщает Eurosport.

Представитель министерства внутренних дел Австралии Кристофер Тран, присутствовавший на заседании по апелляции Джоковича на аннулирование визы, ранее сообщил, что руководитель ведомства Карен Эндрюс все равно может выдворить спортсмена из страны. Он отмечал, что тот обладает соответствующими полномочиями.

В понедельник утром 20-кратный победитель турниров Большого шлема (ТБШ) Джокович выиграл дело в суде. В постановлении австралийского суда сообщалось, что решение аннулировать австралийскую визу 34-летнего серба «не имело под собой оснований».

Напомним, пограничная служба Австралии 5 января задержала Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы.