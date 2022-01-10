Оторвать кусочек юга: какую цель преследовали радикалы в Казахстане

События в Казахстане — это тщательно подготовленный террористический акт, и его целью был раскол страны. Об этом в беседе с ФАН сказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный политолог, кандидат политических наук Александр Перенджиев.

По мнению политолога, террористы воспользовались недовольством населения ценовой политикой, поэтому сложилась ситуация, когда руководство Казахстана напрямую говорит о террористах, а в обществе начинаются разговоры по типу «разве террористы подняли цены на газ». И суть в том, что вокруг нет понимания — протестами в Казахстане воспользовались экстремисты. Именно они специально организовали протесты и подогревали их. И им, в отличие от простых людей, не нужны ни снижение цен на газ, ни решение экономических проблем. Получилось, что население использовали в темную.

Как объяснил Перенджиев, разгром ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и вывод войск США из Афганистана высвободили инструкторов рынка террористических услуг, которые направили свои усилия на дестабилизацию в Средней Азии. Причем в данном случае речь идет как о боевиках, которые являются уроженцами Казахстана, так и выходцах из соседних стран. Эти люди, по его мнению, стали ядром экстремистских выступлений, которые в качестве прикрытия использовали простых людей. Правительство Казахстана, в свою очередь, повело себя очень правильно, постаравшись отсечь экстремистов от протестующих, считает эксперт. Ведь параллельно со снижением цен на газ началась самая настоящая антитеррористическая операция.

Prt Scr youtube.com / Россия 1 / Александр Перенджиев

«В свое время критиковали нашего президента за помощь сирийцам в борьбе с терроризмом. Но время показывает правоту России — не хочешь бороться с терроризмом на дальних подступах, будешь получать этот опыт в собственной стране. Что и произошло с армией Казахстана. Теперь понятно, что и спецслужбы этой страны «провалились». Вспомните у нас регулярные сообщения о выявлении террористических ячеек и уничтожении террористов, кропотливая работа по выявлению экстремистов и спецоперации в нашей стране проводится. А армия Казахстана, не имеющая такого опыта, оказалась в сложной ситуации, тем более там экстремисты прикрывались народным недовольством», — пояснил Перенджиев.

События в Казахстане, по мнению политолога, не являются случайностью. О заранее спланированной террористической атаке говорит и тот факт, что уж слишком оперативно «протестующие» захватили оружие и стратегические объекты. Перенджиев уверен, что четкая схема действий: перекрытие дорог, захват оружия, взятие аэропортов и вокзалов — была разработана заранее.

«Северный и Южный Казахстан очень отличаются. Я думаю, что боевики хотели оторвать кусочек юга Казахстана. По сути, расколоть его на две части и создать свою казахскую исламскую страну», — сказал Перенджиев.

Ранее сообщалось, около 140 участников массовых беспорядков были задержаны в Жамбылской области Казахстана. Во время обысков у радикалов было изъято оружие: автоматы, снайперская винтовка, пистолеты. Также у задержанных обнаружили крупную сумму денег.

1 Организация запрещена на территории России.