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Экс-советник Назарбаева: решение ОДКБ направить в Казахстан миротворцев «взбесило» Запад

Армия
Экс-советник Назарбаева: решение ОДКБ направить в Казахстан миротворцев «взбесило» Запад
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 10 января. Ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан для стабилизации ситуации просто взбесил западные страны. Об этом сообщил бывший советник экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Запад проявляет большой интерес к Казахстану. Европейский союз и США вложили почти 376 млрд долларов в регион, особенно в углеводородный сектор, отмечает эксперт. По словам Ертысбаева, вне всякого сомнения иностранные внешние силы причастны к вспыхнувшим протестам. Западу это было необходимо сделать, так как уже на этой неделе Россия начнет жесткие переговоры с США по вопросам гарантий безопасности.

«К сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло. Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира. В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла», — цитирует Ертысбаева РИА Новости.

Также экс-советник подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все правильно. Сейчас республика находится в очень опасной ситуации, поэтому поддержка стран ОДКБ как никогда важна, резюмировал политик.

Ранее члены Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение о вводе в Казахстан миротворческого контингента. Это все произошло на фоне вспыхнувших в стране массовых протестов.

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Казахстан сша одкб
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