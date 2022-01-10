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Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» возглавил прокат в России и СНГ

Общество
Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» возглавил прокат в России и СНГ
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 10 января. Российская комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко стала лидером проката в России и странах СНГ. За минувшие выходные картина собрала 486,6 миллиона рублей.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» стал заключительной частью трилогии. В ней продолжается история Ивана, который обрел богатырскую силу. В третьем фильме он вместе со своей возлюбленной Василисой готовится к свадьбе. Но в самый разгар девушку похищают, и герою нужно спасти красавицу. Премьера ленты прошла 23 декабря 2021 года.

В тройку лидеров кинопроката попали новая часть популярной картины «Человек-паук: Нет пути домой», собравшая 257,6 миллиона рублей, и мультфильм режиссера Гарта Дженнингса «Зверопой-2», который заработал 194,3 миллиона рублей. Об этом пишет kinobusiness.com.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» пришелся по вкусу россиянам. Зрители тепло встретили картину и отметили, что эта часть им понравилась больше всего.

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