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Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности

Политика
Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 января. Ситуация в Казахстане касается всех нас, нападение на республику является актом агрессии, на это следовало реагировать без промедления, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, в Казахстане использовались майданные технологии. Также российский лидер добавил, что страна столкнулась с угрозой своей государственности.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор руководителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции. Путин поддержал соответствующую инициативу, чтобы обсудить меры по урегулированию ситуации на территории республики.

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Казахстан путин токаев
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