Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности

Москва, 10 января. Ситуация в Казахстане касается всех нас, нападение на республику является актом агрессии, на это следовало реагировать без промедления, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, в Казахстане использовались майданные технологии. Также российский лидер добавил, что страна столкнулась с угрозой своей государственности.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор руководителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции. Путин поддержал соответствующую инициативу, чтобы обсудить меры по урегулированию ситуации на территории республики.