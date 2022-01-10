Лукашенко: ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы организаторов беспорядков в Казахстане

Минск, 10 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал события в Казахстане.

Белорусский лидер выступил на саммите Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Лукашенко, ввод миротворцев ОДКБ нарушил планы организаторов беспорядков. Он добавил, что прежде всего уроки из ситуации должны извлечь власти Узбекистана.

Также Лукашенко выразил уверенность, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разберется в истинных причинах случившегося.

«Нас ждут в перспективе серьезные вызовы, надо укреплять ОДКБ», — заключил белорусский лидер.

Ранее Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен. По словам лидера страны, власти республики будут жестко пресекать любые экстремистские действия.