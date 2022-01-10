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Омич отдал более 100 тысяч рублей за билеты в несуществующий кинотеатр
Происшествия
Омич отдал более 100 тысяч рублей за билеты в несуществующий кинотеатр
pixabay.com  / 

Омск, 10 января. Омская полиция расследует дело о мошенничестве, жертвой которого стал доверчивый мужчина, познакомившийся с девушкой в интернете.

Как пояснили в региональном МВД, омич познакомился в конце прошлого года с девушкой в соцсети, которая предложила ему вместе с ней посетить новый кинотеатр в торговом центре на бульваре Архитекторов. Была дана ссылка на сайт, где можно оплатить билеты на киносеанс, сообщает «Омск-Информ».

Оплатив 1999 рублей за билеты, омич получил СМС о том, что перевод не прошел. Тогда он сделал еще несколько попыток оплатить билеты, а чуть позже обнаружил, что с его карты исчезли 110 тысяч рублей. Позвонив в торговый центр, пострадавший выяснил, что никакого кинотеатра там не было и нет. Полиция ищет мошенницу.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Татарстане опасной аферистки-лжецелительницы. Жительница Удмуртии выманила 6500 рублей у работницы одной из местных аптек под предлогом «лечения» ее ребенка с помощью магических ритуалов.

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мошенничество полиция обман
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