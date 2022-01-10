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«Краснодар» ведет переговоры с экс-тренером «Норвича» Фарке

Спорт
«Краснодар» ведет переговоры с экс-тренером «Норвича» Фарке
Global Look Press  /  Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Краснодар, 10 января. «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с экс-тренером английского «Норвич Сити» Даниэлем Фарке.

Немецкий специалист и клуб обсуждают условия контракта. На данном этапе 45-летний Фарке является основным кандидатом на пост наставника «быков», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Фарке покинул пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в ноябре прошлого года. Специалист руководил командой с 2017 года.

«Краснодар» продолжает находиться в поисках главного тренера после увольнения с этой должности Виктора Гончаренко 5 января. «Быки» рассматривали кандидатуру экс-тренера «Локомотива» Марко Николича, но потом отказались от этой идеи.

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футбол краснодар даниэль фарке
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