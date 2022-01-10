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Оксана Самойлова показала Джигана во время купания на отдыхе в Мексике

  /   Обновлено: 10 января 2022 11:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала Джигана во время купания на отдыхе в Мексике
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 10 января. Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой активно делятся с поклонниками фото из отпуска. Модель продемонстрировала фигуру мужа без одежды в пикантном кадре.

Джиган и Самойлова решили отправиться на новогодние каникулы в очередное путешествие. В этот раз выбор пары пал на курорт в Мексике. Звезды отдыхают в отеле Azulik, который стал популярен среди знаменитостей.

Самойлова наслаждается отпуском в компании мужа и регулярно делится с поклонниками приятными моментами. Так, модель опубликовала в Instagram смелый кадр с мужем во время купания и призналась, что рассчитывала на хороший снимок.

«Мы очень хотели сделать красивую фотку, а получилось вот это. Пупсик», — поделилась модель.

Оксана Самойлова показала Джигана во время купания на отдыхе в Мексике
Pr Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Самойлова также пожаловалась на популярный отель. По словам звезды, в ее номере не предусмотрено освещение — из-за этого паре сложно собраться на вечерние прогулки и часто клонит в сон. Кроме того, в отеле нет кондиционеров, поэтому Джиган м Самойлова планируют съехать и продолжить путешествие.

Помимо проблем с отелем модель столкнулась с неприятностями, связанными со здоровьем детей. Самойлова пожаловалась фанатам на состояние маленьких путешественников, которым тяжело далось привыкание к климату Мексики.

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Все новости / Шоу-бизнес / Оксана Самойлова показала Джигана во время купания на отдыхе в Мексике
самойлова отпуск джиган
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