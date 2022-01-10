Оксана Самойлова показала Джигана во время купания на отдыхе в Мексике

Москва, 10 января. Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой активно делятся с поклонниками фото из отпуска. Модель продемонстрировала фигуру мужа без одежды в пикантном кадре.

Джиган и Самойлова решили отправиться на новогодние каникулы в очередное путешествие. В этот раз выбор пары пал на курорт в Мексике. Звезды отдыхают в отеле Azulik, который стал популярен среди знаменитостей.

Самойлова наслаждается отпуском в компании мужа и регулярно делится с поклонниками приятными моментами. Так, модель опубликовала в Instagram смелый кадр с мужем во время купания и призналась, что рассчитывала на хороший снимок.

«Мы очень хотели сделать красивую фотку, а получилось вот это. Пупсик», — поделилась модель.

Pr Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Самойлова также пожаловалась на популярный отель. По словам звезды, в ее номере не предусмотрено освещение — из-за этого паре сложно собраться на вечерние прогулки и часто клонит в сон. Кроме того, в отеле нет кондиционеров, поэтому Джиган м Самойлова планируют съехать и продолжить путешествие.

Помимо проблем с отелем модель столкнулась с неприятностями, связанными со здоровьем детей. Самойлова пожаловалась фанатам на состояние маленьких путешественников, которым тяжело далось привыкание к климату Мексики.