Токаев предложил повысить оперативность реагирования ОДКБ на кризисные ситуации

Нур-Султан, 10 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что угрозы, с которыми столкнулась его страна, являются общими для ОДКБ.

По словам казахстанского лидера, необходимо укреплять потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он призвал повысить оперативность ее реагирования на кризисные ситуации.

«В Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники», — добавил Токаев.

Стоит отметить, что сегодня проходит внеочередная встреча лидеров стран ОДКБ в формате видеоконференции, на которой обсуждается обстановка в Казахстане. Напомним, что в стране уже несколько дней идет антитеррористическая операция и развернуты миротворческие силы.

Ранее Токаев говорил, что радикалы были нацелены на осуществление госпереворота в Казахстане. По его словам, основной удар антиправительственных сил был сосредоточен на Алма-Аты, передает RT.