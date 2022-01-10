Сенатор от Индианы призвал учителей в школах США «не осуждать фашизм»

Индианаполис, 10 января. Сенатор штата Индиана Скотт Болдуин предложил законопроект, который обязывает учителей быть беспристрастными при обсуждении таких тем, как фашизм, нацизм, марксизм и др. Об этом сообщает The Huffington Post.

"We need to be impartial," GOP Sen. Scott Baldwin told a history teacher who noted his class was studying the rise of Nazism and fascism. https://t.co/PQM92iCf6Q — HuffPost (@HuffPost) January 9, 2022

Болдуин сказал, что он не дискредитирует все эти идеологии, но, по его мнению, учителя должны оставаться беспристрастными.

«У меня нет проблем с системой образования, изучающей историю существования этих «измов». Я считаю, что мы зашли слишком далеко, когда заняли позицию по этим вопросам. Мы должны быть беспристрастными», — подчеркнул он.

Один из учителей истории Мэтт Бокенфельд, опрошенный журналистами, выразил обеспокоенность по поводу законопроекта.

«Сейчас идет второй семестр истории США, и мы изучаем подъем фашизма и нацизма. Я просто не отношусь нейтрально к этим идеологиям. Мы осуждаем их, осуждаем полностью. Я говорю своим ученикам, что в условиях демократии цель изучения фашизма состоит в том, чтобы мы могли распознать его и бороться с ним», — сказал преподаватель.

После волны критики сенатор пояснил, что его главная цель была обеспечить беспристрастность учителей при обсуждении современных политических процессов с учащимися.

«Когда я разрабатывал этот законопроект, мое намерение состояло в том, чтобы охватить партии в рамках правовой американской политической системы. В своих комментариях я больше думал об общей картине и пытался сказать, что мы не должны указывать детям, что думать о политике», — объяснил он.

Болдуин намерен продолжить работу над текстом законопроекта и переписать его.

В ноябре в Оклахома-Сити шестеро учителей государственных школ были уволены за отказ носить маски для защиты от COVID-19.