Сенатор от Индианы призвал учителей в школах США «не осуждать фашизм»

Индианаполис, 10 января. Сенатор штата Индиана Скотт Болдуин предложил законопроект, который обязывает учителей быть беспристрастными при обсуждении таких тем, как фашизм, нацизм, марксизм и др. Об этом сообщает The Huffington Post.

"We need to be impartial," GOP Sen. Scott Baldwin told a history teacher who noted his class was studying the rise of Nazism and fascism. https://t.co/PQM92iCf6Q