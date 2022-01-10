Токаев пообещал внести предложения по составу нового Правительства Казахстана 11 января

Нур-Султан, 10 января. Предложения по составу нового Правительства Казахстана будут внесены 11 января. Об этом в ходе внеочередного саммита ОДКБ заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Правительство Казахстана было отправлено в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране, и временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Алихан Смаилов. Предложения по новому составу казахстанского кабмина будут внесены на следующий день после внеочередного саммита ОДКБ, пообещал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ОДКБ назвал прокатившиеся по всей стране массовые беспорядки попыткой государственного переворота. Как отметил глава республики, официальный Нур-Султан в ближайшем будущем предоставит доказательства участия террористических сил в трагических январских событиях.