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Токаев пообещал внести предложения по составу нового Правительства Казахстана 11 января

  /   Обновлено: 10 января 2022 11:10
Политика
Токаев пообещал внести предложения по составу нового Правительства Казахстана 11 января
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 10 января. Предложения по составу нового Правительства Казахстана будут внесены 11 января. Об этом в ходе внеочередного саммита ОДКБ заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Правительство Казахстана было отправлено в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране, и временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Алихан Смаилов. Предложения по новому составу казахстанского кабмина будут внесены на следующий день после внеочередного саммита ОДКБ, пообещал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ОДКБ назвал прокатившиеся по всей стране массовые беспорядки попыткой государственного переворота. Как отметил глава республики, официальный Нур-Султан в ближайшем будущем предоставит доказательства участия террористических сил в трагических январских событиях.

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Все новости / Политика / Токаев пообещал внести предложения по составу нового Правительства Казахстана 11 января
Казахстан террористы правительство беспорядки одкб саммит токаев
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