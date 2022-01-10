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Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск

Политика
Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 10 января. Президент Киргизии Садыр Жапаров ушел в краткосрочный отпуск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы государства.

Известно, что в отпуск киргизский лидер отправился с 10 января. С чем именно это связано, в пресс-службе не сообщили, но отметили, что Жапаров продолжит получать информацию о ситуации в стране и регионе. Кроме того, президент держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Киргизию на саммите Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представит премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Лидеры обсудят ситуацию в Казахстане.

В свою очередь командующий Воздушно-десантными войсками России, который руководит контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что миротворцы останутся в республике до полной стабилизации обстановки, передает НСН. Он отметил, что коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории республики.

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киргизия отпуск Садыр Жапаров
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