Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

Нур-Султан, 10 января. Конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Соответствующее заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам лидера страны, власти республики будут жестко пресекать любые экстремистские действия.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители республики выступили против повышения стоимости топлива. Несмотря на то, что казахстанские власти пошли навстречу протестующим, обстановка продолжала накаляться.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных.