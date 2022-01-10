Советник Зеленского предложил ввести талоны на еду для украинцев

Киев, 10 января. Правительство Украины на фоне роста цен может ввести продуктовые талоны, сообщил портал Vesti.ua со ссылкой на слова советника президента страны по экономическим вопросам Олега Устенко.

Он отметил, что снижение или отмена НДС на продовольствие может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов. Кроме того, как считает политик, такой шаг повредит конкуренции между производителями и продавцами. Поэтому, по мнению Устенко, наиболее приемлемой мерой поддержки населения могут стать талоны на продовольственные товары. В качестве примера успешного применения такой программы советник Владимира Зеленского привел США.

Согласно официальной статистике, инфляция на Украине по итогам 2021 года достигла 9,4%. Продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты — на 9,8%. Однако наиболее заметно выросли тарифы на услуги ЖКХ. Так, газ стал для украинцев дороже на 73,5%, электричество — на 34,8%, водоотвод — на 20,1%, а отопление — на 10,6%.

Промышленные предприятия на Украине в 2021 году серьезно сократили объемы производства. Однако, как считают эксперты, проблемы у украинской промышленности начались еще в 2018 году.