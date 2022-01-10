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Праздники закончились — мусор остался: Петербург утопает в отходах

Общество
Праздники закончились — мусор остался: Петербург утопает в отходах
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Петербуржцы продолжают жаловаться в социальных сетях на недобросовестную уборку мусора, параллельно заваливая претензиями административные порталы города. Почти все горожане отмечают, что вывозить бытовые отходы перестали еще накануне Нового года. Причем такая ситуация характерна почти для всех районов.

Владимир В., проживающий в доме на Гражданском проспекте, считает, что во всем виноваты коммунальщики в лице нового регионального оператора и, конечно, власти, допустившие такое отношение к петербуржцам.

«В этом году в Петербурге происходит что-то, мягко говоря, странное. Дворы то снегом завалены, то теперь — мусором. Как не стыдно руководству? Ведь все в одном городе вроде живем. Или и коммунальщики, и ответственные за вывоз мусора лица — все дружно отправились на каникулы, игнорируя проблемы горожан?» — возмутился Владимир.

Петербуржцы обеспокоены, что складирование бытовых отходов может привести к распространению паразитов. В некоторых районах уже появились крысы и мыши из-за скопившихся куч мусора.

«Гнать в шею такого оператора куда подальше. Постоянно отговорки придумывают. Даже чат горячей линии не спасает, в котором вежливо обвиняют всех вокруг», — написала в одной из групп в соцсети петербурженка Анна О.

Праздники закончились, мусор остался: Петербург утопает в отходах
Невские Новости /

Перекладывание ответственности вместо решения проблемы отметила и Людмила Д. из Красносельского района.

«Год назад была другая компания и подобных проблем с уборкой не было. Интересно, кто-то понесет ответственность за этот мусорный коллапс?» — поинтересовалась в сообщении женщина.

Среди разгневанных петербуржцев есть и такие, кто предлагает собрать скопившиеся кучи мусора и свалить их возле зданий местных администраций. Возможно, только эта мера заставит власти обратить внимание на возникшую проблему.

Накануне российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Вуколов предложил петербургским чиновникам изучить, как вывоз бытового мусора организован в европейских странах.

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Все новости / Общество / Праздники закончились — мусор остался: Петербург утопает в отходах
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