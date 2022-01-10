Специалисты назвали пять вещей в Tinder, отпугивающие девушек

Если ты мужчина и всерьез настроен найти свою вторую половину при помощи дейтинговых приложений, то тебе важно знать некоторые правила. В интернете миллион статей о том, как составить успешное «резюме» для поиска спутницы, но если открыть Tinder, можно увидеть, что не все этими уловками пользуются.

Мужской журнал Maxim перечислил, что отпугивает женщин в приложениях знакомств.

Банальщина

Подписи типа «люблю путешествовать», «люблю свою семью и друзей, и закаты» автоматически переведут вас в разряд «душнил».

Нет людей, которые считают все вышеперечисленное чем-то плохим. Так что старайся придумать что-то новое.

Ореол тонкой романтической натуры тебе может придать строчка из любимого стихотворения, например. Так что отбрасывай в сторону банальности и не бойся экспериментировать, и тогда женщина заинтересуется тобой.

Патриархат

В нынешнее время, когда патриархальность, мягко скажем, не в моде и женщины бьются за свои права, лучше не выпячиваться и не показывать женщине ее место, по крайней мере, до вашей встречи.

«Место женщины — на кухне», «Ненавижу феминисток» — такие фразы могут отпугнуть даже тех женщин, которые мечтают быть «укрощенными» и готовить борщи 24 на 7.

Оправдания

«Вообще, я тут не сижу», «Просто решил попробовать», «Блин, не могу поверить, что я здесь» — такие подписи обречены на провал. Знакомиться в XXI с помощью интернета — нормально и вовсе не зазорно, так что прекратите строить из себя непонятно кого и отдайтесь целиком дейтинговому приложению, если вы уже установили его.

Такими словами ты унизишь не только себя и потенциального партнера, но и всех, кто зарегистрирован на сайтах знакомств. А про тех, кто нашел там свою любовь и даже будущих мужей и жен, и говорить нечего.

Агрессивные претензии

Токсичность и предупреждение об этом отпугивают сразу и навсегда. Подписи типа «толстым не отвечаю» или «надеюсь, ты не тупая» говорят о комплексах человека, а такие никому не нравятся.

Главное осознать, что сайты знакомств — это весело и не нужно здесь ставить свои условия и выделываться. Нормальные девушки никогда не будут общаться с такими мужчинами.

Никто никому ничего не должен.

Далеко идущие планы

«Ищу ту, с которой пройду рука об руку по дороге жизни, навстречу зрелости и старости» — такая подпись для потенциальной суженой звучит, как: «Я отчаялся и никому не нужен, заберите меня хоть кто-нибудь, пожалуйста».

Ведь и ежу понятно, что для начала нужно познакомиться с человеком, узнать его группу крови, любимый фильм и знак зодиака, а уж потом идти в ЗАГС.

Не нужно быть категоричным, возможно, твоя потенциальная будущая жена только что свайпнула тебя влево, так как решила, что слишком легкомысленна для тебя.

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