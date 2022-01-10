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В Женеве начались консультации представителей России и США по вопросам безопасности

Армия
В Женеве начались консультации представителей России и США по вопросам безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. Представители России и США приступили к переговорам по вопросам обеспечения гарантий безопасности в Женеве.

Ранее в офис постоянного представительства США прибыла российская делегация. Ее возглавляют заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. По итогам переговоров Рябков выступит на пресс-конференции.

В конце прошлого года Москва передала Вашингтону проекты соглашений по обеспечению гарантий безопасности. В документах, среди прочего, предлагается исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости участников сделки. Рябков заявлял, что российская сторона рассчитывает на быстрый результат переговоров. Он также призвал Запад проявить гибкость в рамках консультаций, передает RT.

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