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Токаев: радикалы пытались устроить государственный переворот в Казахстане

Политика
Токаев: радикалы пытались устроить государственный переворот в Казахстане
flickr.com  /  UN Geneva

Нур-Султан, 10 января. Радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, основной удар антиправительственных сил был сосредоточен на Алма-Аты.

«Падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана», — сказал он в рамках своего выступления на внеочередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что Токаев посмертно наградил 16 погибших сотрудников силовых структур страны. Все они участвовали в операции по предотвращению деятельности мародеров.

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Казахстан одкб токаев
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