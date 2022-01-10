Токаев: радикалы пытались устроить государственный переворот в Казахстане

Нур-Султан, 10 января. Радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, основной удар антиправительственных сил был сосредоточен на Алма-Аты.

«Падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана», — сказал он в рамках своего выступления на внеочередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что Токаев посмертно наградил 16 погибших сотрудников силовых структур страны. Все они участвовали в операции по предотвращению деятельности мародеров.