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Доиндексация пенсий пожилых россиян ожидается в феврале 2022 года

Экономика
Доиндексация пенсий пожилых россиян ожидается в феврале 2022 года
Gosuslugi-online.ru

Москва, 10 января. Выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по проведению дополнительной индексации пенсионных пособий может быть осуществлено в феврале текущего года.

В ходе 17-ой пресс-конференции, состоявшейся в декабре 2021 года, глава государства поручил правительству разработать меры для соблюдения установленной нормы, согласно которой размер пенсий пожилых россиян не может находиться ниже уровня установленной инфляции.

Страховые выплаты пенсионерам уже были проиндексированы на 5,9%. Однако инфляция в стране достигла больше 8%, поэтому повышение выплат по старости может быть в отрицательном диапазоне.

Пенсии в РФ поднимутся, если в государстве будет расти размер зарплаты. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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