Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за историю независимости страны

Нур-Султан, 10 января. Государство пережило самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости, рассказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, он поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь и боевое братство. По словам Токаева, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать обстановку в Казахстане, эти действия пресекались.

Ранее Лукашенко направил казахстанскому коллеге телеграмму, в которой прокомментировал ситуацию в стране. Он отметил, что народ Белоруссии с тревогой воспринял события в Казахстане.

Массовые протесты в республике начались в первые дни текущего года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики.