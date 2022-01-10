Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 11:08
11:07
Общество
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали исключить сладкое при постковидном синдроме
11:04
Общество
Эфир: Как продвигается в Петербурге мусорная реформа
11:02
Весь мир
США ищут оправдание для отказа от поддержки союзников по НАТО
11:01
Происшествия
Президент Казахстана Токаев: бандиты выносили из моргов тела подельников во время погромов
11:01
Происшествия
Более 60 пожаров с 12 погибшими произошли в Пензенской области за новогодние праздники
11:00
Политика
Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск
11:00
Происшествия
Снегопад в Пакистане застал врасплох туристов
10:58
Политика
Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
10:57
Экономика
Советник Зеленского предложил ввести талоны на еду для украинцев
10:57
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Приамурье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за историю независимости страны

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:41
Политика
Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за историю независимости страны
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 10 января. Государство пережило самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости, рассказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, он поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь и боевое братство. По словам Токаева, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать обстановку в Казахстане, эти действия пресекались.

Ранее Лукашенко направил казахстанскому коллеге телеграмму, в которой прокомментировал ситуацию в стране. Он отметил, что народ Белоруссии с тревогой воспринял события в Казахстане.

Массовые протесты в республике начались в первые дни текущего года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за историю независимости страны
Казахстан путин лукашенко токаев
Комментировать