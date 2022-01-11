Джазовый пианист Сергей Жилин: Пожалуй, нет таких залов, где бы я не играл

Пианист, дирижер, аранжировщик и композитор Сергей Жилин — во всех отношениях большой музыкант. И дело, конечно же, не только в его двухметровом росте. Артист, чья любовь к джазу безгранична, вот уже почти 40 лет руководит оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз». Коллектив будет главным действующим лицом юбилейного концерта маэстро 3 марта 2022 года в «Крокус Сити Холле». О звездных гостях программы, выступлениях в «академических» залах и желании сыграть фортепианные концерты Сергея Рахманинова в джазовой версии, Сергей Жилин рассказал в интервью ФАН.

— Вечер по случаю Вашего 55-летия называется «55 — No Limits!». К чему готовиться публике?

— Название концерта обещает публике много хорошей музыки в исполнении самых разных составов: от сольного рояля до оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Программа — настоящий музыкальный беспредел: джаз, джаз-рок, джаз-фанк, поп-джаз, классика, советская эстрада, рэп. Прозвучат мелодии Геннадия Гладкова и Александра Зацепина из легендарных кинофильмов «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука» соответственно, мелодии из репертуара оркестра Георгия Гараняна — коллектива, который в СССР был лицом советского джаза.

— Кто участвует в вечере?

— Мои друзья: Сергей Волчков (победитель проекта «Голoс». — Прим. ФАН), актеры Евгений Дятлов и Дмитрий Певцов, Александр Буйнов, Лариса Долина. Одна из композиций, которая прозвучит в ее исполнении, написана Эл Джерро (американский джазмен, семикратный лауреат «Грэмми». — Прим. ФАН), они вместе пели ее на памятном концерте в Москве [в 2011 году]. Будет много сюрпризов, неожиданных модуляций и сюжетных поворотов.

Фото из личного архива Сергея Жилина /

— В Университете Cиднея, на кафедре психологии, подсчитали, что джазмены живут в два раза дольше, чем рэперы или панки. Что Вы скажете по этому поводу?

— Возможно, панки и рэперы так мало живут, так как варятся в собственном соку, замыкаются только на своем жанре. Им тяжело, наверное, играть одно и то же, отсюда и депрессии частые. У джазменов шире музыкальная палитра: они импровизируют, экспериментируют, переводят на язык джаза и классику, и популярную музыку, интересуются тем, что происходит вокруг. Джазмены — как правило, люди открытые как в творческом, так и эмоциональном плане. Поэтому им и жить хочется дольше. И работать...

— Ваш «Фонограф» — сплоченный коллектив, который при этом как трансформер перестраивается и выступает разными составами. Почему Вы выбрали такую модель?

— Да, у нас есть около 10 оригинальных составов с разным количеством музыкантов, что позволяет нам выступать в разных залах в зависимости от предложений и пожеланий организаторов концертов. Мы оперативны и готовы всегда на 100%. Каждое наше выступление — это музыкальный спектакль, оригинальная постановка с великолепной музыкой. Мы мобильны и креативны одновременно.

— Сколько человек в Вашем коллективе, который был создан почти 40 лет назад?

— Костяк оркестра — это 15 человек. А дальше состав можно увеличивать по необходимости — например, струнной группой. Состав за 39 лет существования оркестра, конечно же, менялся. Сначала в «Фонограф» пришли молодые ребята, которые хотели вместе играть интересную музыку, джаз, но со временем профессиональная планка стала подниматься, и это повлекло за собой изменения в коллективе. Мы и сейчас периодически объявляем набор в оркестр и проводим кастинги.

Фото из личного архива Сергея Жилина /

— Откуда претенденты? Москва, Санкт-Петербург?

— Если честно, я не смотрю на прописку — мне важна профессиональная подготовка соискателей, чтобы они были готовы к работе, которой много. У меня играют музыканты не только из Москвы и Питера, но и из Новосибирска, Владимира, например.

— Играть в Большом зале Московской консерватории или Петербургской филармонии, где у вас, кстати, недавно был концерт — мечта любого маститого музыканта. И джазмены не исключение. Престижно выступать в таких залах?

— Вне зависимости от того, где играю я — сольно или вместе с «Фонографом», есть одно непреложное правило — представлять качественные программы. Признаюсь, когда-то давно я мечтал выступить в этих залах. Прошли годы, и я даю там концерты. Например, до пандемии у меня была каждый год сольная программа в Большом зале Московской консерватории. У этой сцены богатая музыкальная история, здесь выступали великие музыканты-классики. Но сегодня в афишах филармоний и «классических» залов присутствует разная музыка, в том числе и джаз. А вообще, нет, наверное, таких залов, где бы я не играл.

— Ваше детство пришлось на годы махрового застоя в СССР. Джаз — это своего рода бунт? Или Вы стали играть ту музыку, которая нравится?

— Мне эта музыка просто нравилась. Я начинал как академический пианист, а потом пришел к современной музыке и джазу. Я не бунтовал, а проделал собственную музыкальную эволюцию. Для кого-то, например, бунтом был и остается рок-н-ролл — в Екатеринбурге по-прежнему существует клуб любителей этой музыки. Сегодня модно петь тексты, которые непонятны, слова не проговариваются. На мой взгляд, эти претензии на двусмысленность и протест выглядят нелепо и смешно. Я за новые формы и форматы, творческие прорывы, но изначально должна быть осмысленность и интересная идея. Пример тому — программа «Чайковский in jazz», которую я сделал в составе «Фонограф-Джаз-Трио».

Фото из личного архива Сергея Жилина /

— Собираетесь двигаться в этом направлении? Кто из классиков на очереди?

— Конкретных планов нет, но хотел бы когда-нибудь заняться [Модестом] Мусоргским и Рахманиновым так же в составе «Фонограф-Джаз-Трио». Думаю о цикле «Картинки с выставки», который все знают, причем иногда даже без привязки к имени самого Мусоргского. Хотел бы сыграть свою версию фрагментов всех фортепианных концертов Рахманинова. Но очень много концертов, репетиций и съемок у меня и у «Фонографа», поэтому нет времени предметно заняться этими проектами.

— Но они грандиозны по идее?

— А разве то, что мы делаем сейчас, — это не грандиозно (смеется)?!

Фото из личного архива Сергея Жилина /

Сергей Жилин родился в 1966 году в Москве. В период учебы в Центральной музыкальной школе при консерватории он увлекался классикой, ему пророчили мировую славу академического пианиста. Однако музыкант-виртуоз всерьез заинтересовался джазом. Это привело к тому, что в 1982 году он поступил в Cтудию искусства музыкальной импровизации (ныне Московский колледж импровизационной музыки), а уже буквально через год, в 1983 году, он создал «Фонограф» — молодежный оркестр, исполняющий музыку в самых различных стилях: от традиционного джаза, соул и мэйнстрима до фанка, рок-н-ролла, джаз-рока и фьюжн.

В 1987 году «Фонограф-Джаз-Бэнд» был принят на работу в Московскую областную филармонию. В 1994 году Сергея Жилина пригласили на встречу глав государств США и России, где прошло импровизированное совместное выступление российского пианиста с президентом США Биллом Клинтоном. В 2002 году Жилин становится музыкальным руководителем и главным дирижером российской постановки мюзикла «Чикаго», а в 2003 году — музыкальным руководителем традиционного международного фестиваля «Дни российской культуры».

Особого внимания заслуживает работа Сергея Жилина и его оркестра на телевидении — это популярные проекты «Две звезды», «Голoс», «Голoс. Дети», «Голoс. 60+».

Сергей Жилин не только активно концертирует и гастролирует, но и записывает пластинки: на сегодняшний день в его активе более 30 релизов на различных носителях. Это не только концертные записи, но и студийные работы, где Жилин реализует себя в различных составах: от сольных импровизаций и фортепианных дуэтов до джэм-сейшнов с коллегами по джазу, блюзовыми и рок-музыкантами.

В 2019 году Сергею Жилину присвоено звание народного артиста России.