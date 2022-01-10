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Военно-транспортная авиация ВКС РФ вывезла из Казахстана более 1,4 тысячи россиян

Армия
Военно-транспортная авиация ВКС РФ вывезла из Казахстана более 1,4 тысячи россиян
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Москва, 10 января. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили из Казахстана в Россию в общей сложности 1461 россиянина.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, к родственникам и спортивные сборы. Однако вскоре в Казахстане начались протестные акции, а местный аэропорт прекратил работу. Туристы были вынуждены оставаться в гостиницах города. Они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой оказать помощь в доставке их на родину, передает телеканал «Звезда».

«Доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в РФ самолетами Минобороны. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее Infox писал, что страны ОДКБ завершили развертывание миротворческих сил в Казахстане. По имеющейся информации, миротворцы пробудут в стране до полной стабилизации обстановки.

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Казахстан россия вкс рф минобороны рф
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