Европе не нужен дешевый газ: почему Германия затягивает с сертификацией «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты хотят использовать тему «Северного потока — 2» на переговорах с Россией, поэтому давят на Германию с требованием замедлить сертификацию трубопровода, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Не соответствует требованиям

Проект «Северный поток — 2» в настоящий момент не соответствует требованиям Европейского союза, по этой причине его сертификация была приостановлена. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она добавила, что все энергетические проекты в Германии обязательно должны следовать требованиям ЕС, что также касается российского газопровода.

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«Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — добавила она.

России все равно

Политолог Владимир Карасев заметил, что не зря немецкие политики называют Бербок врагом Германии из-за ее позиции по «Северному потоку — 2». Правительство Шольца — сырое и малоэффективное. Куда уж там до слаженного механизма бывшего канцлера Ангелы Меркель.

«Бербок отрабатывает указания Госдепа США и совершенно не заботится о собственных гражданах. Но что самое интересное — России все равно, когда пустят «Северный поток — 2». У нас есть куда поставлять топливо. А Германия, так же вложившаяся в проект, несет огромные убытки. Немцев, как и всю Европу, накрыл энергетический кризис», — пояснил Владимир Карасев.

Но, по мнению политолога, для Бербок это не столь важно. Ей важно, чтобы в Вашингтоне похвалили, премию выписали.

«Ее слова о том, что «Северный поток — 2» чему-то там в Германии не соответствует — это ложь. Русская сторона все выполнила. А вот соответствует ли Бербок занимаемой должности — это вопрос. Я не исключаю что еще до пуска «СП-2» Шольц будет вынужден ее уволить», — добавил Владимир Карасев.

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Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что президент США Джо Байден отдал приказ. И военную провокацию Киева в Донбассе, несмотря на события в Казахстане, никто не отменял. Вот и тянут с «Северным потоком — 2», используют его запуск для манипуляции.

«Учитывая успех стран ОДКБ в организации миротворческой миссии в Казахстане, казахская карта не сыграет на руку Байдену в рамках предстоящей встречи с Владимиром Путиным, нужны иные рычаги, и «СП-2» будет использован по максимуму. Ну а раз низкие цены на газ Европе не нужны, то Россия может подождать и неплохо на этом заработать», — заключил Антон Бредихин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.