Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 11:08
11:07
Общество
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали исключить сладкое при постковидном синдроме
11:04
Общество
Эфир: Как продвигается в Петербурге мусорная реформа
11:02
Весь мир
США ищут оправдание для отказа от поддержки союзников по НАТО
11:01
Происшествия
Президент Казахстана Токаев: бандиты выносили из моргов тела подельников во время погромов
11:01
Происшествия
Более 60 пожаров с 12 погибшими произошли в Пензенской области за новогодние праздники
11:00
Политика
Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск
11:00
Происшествия
Снегопад в Пакистане застал врасплох туристов
10:58
Политика
Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
10:57
Экономика
Советник Зеленского предложил ввести талоны на еду для украинцев
10:57
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Приамурье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Внеочередной саммит ОДКБ по Казахстану открылся с минуты молчания

Политика
Внеочередной саммит ОДКБ по Казахстану открылся с минуты молчания
pixabay.com

Нур-Султан, 10 января. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали внеочередную видеоконференцию по Казахстану.

Мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени. Лидеры открыли саммит с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане.

Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости.

Ранее командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ останется в Казахстане до полной стабилизации обстановки. По его словам, прибывшие в республику миротворцы сил ОДКБ от России приступили к тренировкам по предотвращению внештатных ситуаций.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Внеочередной саммит ОДКБ по Казахстану открылся с минуты молчания
Казахстан одкб саммит
Комментировать