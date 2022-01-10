Внеочередной саммит ОДКБ по Казахстану открылся с минуты молчания

Нур-Султан, 10 января. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали внеочередную видеоконференцию по Казахстану.

Мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени. Лидеры открыли саммит с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане.

Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости.

Ранее командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ останется в Казахстане до полной стабилизации обстановки. По его словам, прибывшие в республику миротворцы сил ОДКБ от России приступили к тренировкам по предотвращению внештатных ситуаций.