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Жители Москвы назвали вежливость и тактичность главными чертами своих земляков

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:30
Общество
Жители Москвы назвали вежливость и тактичность главными чертами своих земляков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 января. Главными чертами личности москвичей стали вежливость, тактичность и энергичность. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие 9000 человек.

Согласно результатам проведенного исследования, вежливыми и тактичными своих земляков называют 10% участников опроса. Энергичность и активность москвичей отметили 9% респондентов. Основной негативной чертой было признано равнодушие (9% голосов).

Хорошее чувство юмора стало характерной чертой жителей Омска, Ростова-на-Дону, Волгограда и Перми. Казанцы считают своих земляков гостеприимными, а жители Красноярска отмечают такую черту, как устойчивость к стрессу. Целеустремленность признана основной чертой жителей Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждают, что россияне стали более оптимистичными в 2021 году. Опрос, проведенный аналитиками, показал, что 40% респондентов считают прошедший 2021 год «в целом хорошим».

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