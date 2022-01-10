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Дзюба опубликовал фото в шлеме из популярного сериала «Мандалорец»

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:30
Спорт
Дзюба опубликовал фото в шлеме из популярного сериала «Мандалорец»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 10 января. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сфотографировался в шлеме, который носит главный персонаж телесериала «Мандалорец». Соответствующие снимок и видео футболист разместил в своем Instagram-аккаунте.

Форвард сине-бело-голубых также похвастался успехами в настольной игре.

«Четырехкратные чемпионы в экивоки», — подписал пост футболист.

Ранее сообщалось, что Дзюба останется в «Зените» до лета 2022 года. В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за команду Сергея Семака в 24 матчах во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и девятью ассистами. Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 10 млн евро.

Сине-бело-голубые после 18 туров лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 38 очков. Ближайший преследователь «Динамо» находится на втором месте с 36 очками.

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футбол Артем Дзюба Зенит
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