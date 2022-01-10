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Задержанного в Казахстане киргизского музыканта Рузахунова освободили из-под стражи

Общество
Задержанного в Казахстане киргизского музыканта Рузахунова освободили из-под стражи
Prt Scr youtube.com  /  MEDIAMANAS

Нур-Султан, 10 января. Киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане по подозрению в участии в массовых беспорядках, отпустили на родину. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Об освобождении артиста из-под стражи стало известно утром в понедельник. Скандал с задержанием певца разгорелся в воскресенье. Телеканал Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, рассказавшего о прибытии в Казахстан для участия в акции протеста за деньги. Позже выяснилось, что на кадрах запечатлен известный киргизский музыкант.

Видео вызвало возмущение на родине исполнителя, и поклонники его творчество устроили митинг в поддержку Рузахунова, пишет RT. Власти Киргизии также подчеркнули, что певец не может быть террористом.

«Викрама Рузахунова освободили. Информацию подтвердили в ГКНБ Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Массовые волнения начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на газ. Через несколько дней президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совбез. Позднее он обратился за помощью к ОДКБ для предотвращения террористической угрозы.

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Казахстан освобождение рузахунов
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