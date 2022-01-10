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Посол Украины Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2»

Политика
Посол Украины Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 10 января. Власти ФРГ должны окончательно отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

По словам дипломата, в целом Запад должен ввести против России «жесткие превентивные меры», чтобы не допустить «обострения ситуации» на Украине. По его мнению, это должно сказаться на «СП-2».

«Окончательный отказ от газопровода "Северный поток — 2" должен быть частью этого каталога», — сказал Мельник в беседе с изданиями медиагруппы Funke.

Вето Германии на поставки вооружения для Украины дипломат назвал «предосудительным» и отметил, что настоящим «изменением правил игры» стало бы увеличение поставок Киеву.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» в настоящий момент не соответствует требованиям Евросоюза. По этой причине его сертификация была приостановлена.

Как считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, судьба газопровода будет зависеть от обстановки на российско-украинской границе. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал подобные заявления плохой привычкой, передает НСН.

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Андрей Мельник украина германия северный поток 2
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