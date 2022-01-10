Австралия заключила с США контракт на поставку 75 танков Abrams до 2025 года

Канберра, 10 января. Австралия приобретет у США танки Abrams и другую бронетехнику для модернизации армейского парка, пишет газета The Sydney Morning Herald.

Соглашение о покупке военной техники общей стоимостью порядка 2,5 миллиарда долларов было подписано сторонами недавно. Отмечается, что Австралия намерена до 2025 года получить и принять на вооружение 75 танков M1A2 Abrams, а также несколько десятков бронемашин и сопутствующее оборудование.

Глава австралийского минобороны Питер Даттон заявил, что приобретенные у США танки заменят 59 устаревших боевых машин M1A1, закупленных в 2007 году. Планируется, что первые поставки в рамках соглашения будут выполнены в 2024 году.

«В сочетании с боевыми машинами пехоты и самоходными гаубицами новые танки Abrams обеспечат нашим солдатам наилучшие возможности для атаки и обороны», — заявил он.

Ранее Infox писал, что союз AUKUS, в который вошли США, Британия и Австралия, создает ядерную угрозу для всей планеты. Стоит отметить, что в рамках этого партнерства Канберра планирует заполучить атомные подлодки.