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Квота на экспорт зерна будет действовать в России с 15 февраля по 30 июня

Экономика
Квота на экспорт зерна будет действовать в России с 15 февраля по 30 июня
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 10 января. Власти РФ установят квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Таким образом, квота на пшеницу в 2022 году составит 8 миллионов тонн, а на рожь, ячмень и кукурузу — 3 миллиона тонн.

Вместе с плавающей экспортной пошлиной квота станет способствовать обеспечению продовольственной безопасности России. Она позволит минимизировать рост внутренних цен на зерно и, следовательно, конечных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и мясо, ожидают в правительстве.

Россия в 2021 году собрала на 9,6% меньше зерна, чем в предыдущем году. Чистый вес всего собранного зерна в стране составил 120,656 млн тонн, свидетельствуют данные «Росстата».

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квоты экспорт зерно
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