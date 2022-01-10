США ищут оправдание для отказа от поддержки союзников по НАТО

Начало переговоров о предоставлении России гарантий безопасности заставляет западных экспертов трезво оценивать сложившееся международное положение. Они постепенно и осторожно признают факт наличия у Москвы не только собственных интересов и возможностей для их отстаивания, но и причины, которые заставили Кремль пойти на такой шаг.

???????????????? В ближайшие дни пройдет дипломатический марафон, от которого будет зависеть ситуация с безопасностью в Европе. В Женеве начались российско-американские переговоры, в Брюсселе соберется Совет Россия—НАТО, в Вене встретятся постпреды стран ОБСЕ. pic.twitter.com/EjMC6QK4B0 — Елена Третьякова (@tei781) January 9, 2022

Старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона и пишущий редактор National Interest Тед Гален Карпентер в своей нашумевшей статье рассказал о существовании огромной проблемы в структуре НАТО. По его мнению, страны-иждивенцы представляют для организации (и, конечно, для Вашингтона) серьезную опасность, так как безответственно делают все возможное, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, обладающей, как известно, ядерным оружием.

Основной тезис, озвученный Карпентером, сводится к тому, что американским политикам в настоящее время следует признать прошлую ошибочную линию, согласно которой Вашингтон стремился набрать в НАТО всех, кого только мог. При этом, как утверждает автор, следование такой линии привело к тому, что сейчас Вашингтон имеет по факту таких союзников, которых бы лучше не было.

NATO Security Dependents Are Not Useful Allies | The National Interest. Yay NATO…. https://t.co/qqVoA61KVT — Froggel NL (@FroggelNl) January 9, 2022

Автор приводит пример ряда небольших стран с населением около двух миллионов человек, которые своим вступлением в альянс совершенно не прибавили организации никакой военной мощи, но активно потребляют американские ресурсы. Также автор указывает на страны, которые своим поведением создают угрозы для начала полномасштабного конфликта с Москвой. При этом Карпентер упрекает Вашингтон в отсутствии должного анализа ситуации, которая сложилась в 2008 году, когда подбадриваемый американским президентом Джоржем Бушем-младшим президент Грузии Михаил Саакашвили пустился в безрассудную авантюру, приказав вооруженным силам осуществить нападение на российский миротворческий контингент, размещенный в Южной Осетии. Когда же российская армия, не оглядываясь на мнение Вашингтона, приступила к «принуждению к миру», поддержка Тбилиси со стороны США ограничилась только словами. И весь мир увидел, как Россия может наказать своих обидчиков.

«Бинго!», — хочется воскликнуть, читая статью в National Interest.

Что же раньше мешало американским политикам осознать эту простую истину? Для чего США, сломя голову, бросились принимать в НАТО откровенно бесполезные там страны, которые никак (даже при всем желании) не могли бы добавить блоку военного могущества?

Смысл расширения НАТО после 1997 года

Одним из требований России в рамках гарантий безопасности заявлена необходимость Североатлантическому альянсу отыграть свои позиции назад, приведя их в соответствие с состоянием, которое складывалось на 1997 год. Давайте же посмотрим, какие страны вошли в НАТО за этот период.

Итак, в 1999 году в состав альянса были приняты достаточно сильные европейские игроки — Венгрия, Чехия и Польша, которые к настоящему времени располагают армиями численностью 18, 22 и 103 тысячи человек соответственно. Нет особой нужды пояснять, что из числа этих трех стран силой, способной самостоятельно защищать свой государственный суверенитет, обладает лишь Польша (четыре танковые и механизированные дивизии и множество отдельных бригад и полков специальных войск, а также постоянная демонстрация Евросоюзу своей самостоятельности). Остальные два государства объективно, конечно, не способны к самостоятельной самообороне в условиях глобальной войны, но определенный вклад в структуру Североатлантического альянса все же сделали.

The Founding Act and the NATO-Russia Council were agreed in 1997, and in 1999 Poland, Hungary and the Czech Republic joined NATO.



The Founding Act established the mechanism for consultation, cooperation, joint decision-making and joint Action.

. https://t.co/DM8lLnEEGW — EstinLeeloo Muad’Dib Usul°Nikeerden-Neubauer-Birge (@fengler_paul) December 25, 2021

В частности, Венгрия в составе своих ВС имеет две пехотные бригады и бригаду специального назначения, Чехия — бригаду быстрого реагирования и механизированную бригаду. Эти части интегрированы в единую систему управления НАТО, и можно считать, что альянс в их лице получил некоторое усиление своих возможностей.

Следующий прием новых участников в НАТО состоялся в 2004 году. Тогда ряды организации пополнили Болгария (31 тысяча военнослужащих), Латвия (5 тысяч), Литва (13 тысяч), Румыния (70 тысяч), Словакия (13 тысяч), Словения (7 тысяч) и Эстония с армией в 6 тысяч человек. Если Болгарию и Румынию еще как-то можно назвать достойным приобретением НАТО, то в отношении остальных стран невольно задаешься вопросом — а зачем это вообще надо? Понятно, что эти государства, не желающие содержать собственные вооруженные силы, которые могли бы укрепить суверенитет, поспешили нырнуть под крыло сильного игрока, полагая, что самим фактом своего членства в блоке они получат некую «крышу». Хорошо, нырнули, и что?

#OTD in 2004, #Lithuania ???????? became a full-fledged member of @NATO. Lithuania is proud to be a part of the Euro-Atlantic Alliance and actively contribute to its mission of preventing military conflict and preserving peace for nearly one billion people. #WeAreNATO pic.twitter.com/qcLREosN4B — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) March 29, 2021

По итогу в январе 2022 года National Interest пишет, что это не актив для США, а пассив, который создает для Вашингтона только проблемы. Честное слово, прибалтийским микрогосударствам, по определению не способным отстаивать свой суверенитет и существующим лишь потому, что они нужны в противостоянии между Западом и Севером, было бы лучше находить и выстраивать правильные отношение с соседом, а не после 18-летнего партнерства вдруг узнавать, что они — проблема для Штатов.

В ходе следующих волн расширения НАТО в состав организации в 2009 году были приняты Албания (7 тысяч военнослужащих) и Хорватия (15 тысяч), в 2017 году — Черногория с армией в 2 350 человек, а в 2020-м альянс пополнился Северной Македонией, которая может выставить 8 тысяч штыков. Комментировать тут тоже особо нечего.

В сущности, на реальный боевой прирост НАТО с 1997 года повлияли только Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия, остальные девять государств своим членством не обеспечили никакого усиления боеспособности альянса, как пишет Карпентер.

Важны не силы, а позиции

Так на чем же основываются российские опасения, которые легли в предложения о гарантиях безопасности, выдвинутых в адрес Вашингтона и Брюсселя? Обеспокоенность Москвы вызывает не боеспособность вновь принятых стран-пассивов, а их расположение и правовые основы, согласно которым в рамках НАТО на территории этих стран в любое время без каких-либо дополнительных согласований с самими микрогосударствами могут быть размещены основные военные силы альянса.

Территории этих стран максимально приближены или соприкасаются с территорией России. Здесь в любой момент может быть размещено, например, высокоточное ракетное вооружение, способное в считанные минуты достать до критически важных объектов РФ.

Другим опасением является неадекватность руководства таких стран, как Украина и Грузия. Они в отношении России выступают в роли провокаторов, самонадеянно полагаясь на помощь со стороны США и опираясь на заявления о предстоящем членстве в альянсе.

Georgian analyst @JDevdariani: instead of waiting their admission to NATO, Ukraine, Georgia and Moldova should push for a new bloc including Poland and Baltic states, possibly Nordic countries. For Russia, it would be a difficult situation.@DeskRussie https://t.co/gjUeVtjeeV — Galina Ackerman (@GaliaAckerman) January 9, 2022

Разумеется, в Вашингтоне это прекрасно понимают, и все действия по привлечению в НАТО заведомо недееспособных или проблемных государств имели целью только создание правовых оснований для быстрого размещения ударного вооружения «под носом» у Москвы, не более.

А все размышления таких экспертов, как Тед Карпентер, о «пассивности» и «проблемности» некоторых членов НАТО (что действительно имеет место быть, но ранее было табуировано к обсуждению) следует рассматривать не иначе как подготовку общественного мнения к отказу Штатов от некоторых своих обязательств в рамках альянса и к формированию такой повестки, которая оправдывала бы возможное решение Вашингтона о предоставлении России требуемых уступок. Примером подобного отступления можно назвать и озвученные ранее заявления, что Вашингтон «и без российских предложений о гарантиях безопасности не планировал размещать ракеты малой и средней дальности в Европе».

В общем, механизм запущен. Всем понятно, что США не будут грудью защищать «европейскую безопасность» в виде «стран-пассивов». Осталось только подобрать для отступления красивые слова оправдания. Чем, собственно, National Interest сейчас и занимается.