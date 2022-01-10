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Рогозин сообщил о спокойной обстановке на космодроме и в Байконуре

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:21
Общество
Рогозин сообщил о спокойной обстановке на космодроме и в Байконуре
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Байконур, 10 января. Обстановка на объектах космодрома и в городе Байконур остается спокойной. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что 2 января в Казахстане начались массовые протесты. К 4 января беспорядки охватили всю территорию республики, в связи с чем был введен режим чрезвычайного положения. В Роскосмосе на фоне событий организовали оперативный штаб в городе Байконур. По словам Рогозина, в настоящее время обстановка на космодроме и в населенном пункте остается спокойной.

Кроме того, власти Байконура заявили о намерении самостоятельно обеспечивать безопасность на территории города. Региональное правительство не обращалось за помощью в связи с беспорядками в Казахстане. В обязанности оперативного штаба входит поддержание общественного порядка. Также организация обеспечивает безопасную работу на предприятиях.

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роскосмос рогозин байконур
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