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Россиянам напомнили о повышении социальных пенсий почти на 8% с 1 апреля

Экономика
Россиянам напомнили о повышении социальных пенсий почти на 8% с 1 апреля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Социальные пенсии, а также пенсионные выплаты по государственному пенсионному обеспечению увеличатся в России весной почти на 8%. Об этом пишет «Российская газета».

Начиная с 1 апреля этого года, соцпенсии и пенсии по гособеспечению повысятся сразу на 7,7%. Первый вид государственной поддержки предоставляется гражданам, которые по каким-либо причинам не выработали необходимого для страховой пенсии трудового стажа. Назначение социальных пенсий происходит на пять лет позже, чем страховых выплат.

Пособия по гособеспечению предназначаются для государственных служащих, военных, а также россиян, получивших инвалидность, либо потерявших кормильца при достижении определенного законом возраста. Также такие выплаты направляют нетрудоспособным жителям страны.

Средний размер социальной пенсии увеличился в России в прошлом году до 10 183 рублей после индексации в 3,4%. Апрельская индексация текущего года должна довести средний объем социальной пенсии почти до 11 тыс. рублей. Страховые выплаты проиндексировали в РФ с 1 января на 5,9%. А бюджет Пенсионного фонда на период с 2022 по 2024 годы предполагает, что в 2023 году социальные пенсии прибавят 2,5%. В 2024 году они возрастут на 9,9%.

Повысить размер собственной пенсии, не откладывая деньги в копилку, можно двумя путями, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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