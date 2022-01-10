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Бойцы ВСУ открыли гранатометный огонь по селу Веселое к северу от Донецка

Армия
Бойцы ВСУ открыли гранатометный огонь по селу Веселое к северу от Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 10 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли село Веселое, находящееся на северной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации ведомства, бойцы украинской армии открыли огонь по населенному пункту утром в понедельник, 10 января, используя гранатометы и стрелковое оружие.

«В 07:35 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Пески по району села Веселое было выпущено четыре гранаты из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР. В частности, представительство республики в СЦКК рассказало о гранатометном обстреле Горловки с позиций украинских войск, передает RT.

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