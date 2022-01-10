Мирный житель погиб при перестрелке протурецких боевиков в сирийской провинции Алеппо

Алеппо, 10 января. Один мирный житель погиб и несколько гражданских ранены в результате столкновений, вспыхнувших между протурецкими боевиками, дислоцированными в городе Мареа на севере сирийской провинции Алеппо.

По данным источников агентства SANA, между радикалами, связанными с группировкой «Лива аль-Ваккас», произошла перестрелка с применением пулеметов, в результате которой один человек погиб и еще несколько местных жителей получили ранения разной тяжести.

A citizen was martyred, and others were injured due to clashes erupted among the mercenaries of Erdogan regime from the terrorist organizations positioned in Marea in Aleppo countryside.https://t.co/Bhg7pVkELJ — Filomena Rocha (@Filomen03258997) January 9, 2022

В районах, оккупированных Турцией и лояльными ей боевиками, регулярно происходят стычки из-за краденого имущества и разделения влияния. Так, в конце декабря в окрестностях города Эль-Баб, расположенного в провинции Алеппо, вследствие внутренних столкновений был убит один из лидеров дивизии «Хамза» — фракции, входящей в состав так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА) — и еще несколько членов группировки были ранены. Конфликт произошел из-за того, что радикалы не смогли поделить контрабандную продукцию.

لخلافهم على واردات التهريب.. مقتل عنصر من فرقة الحمزة على يد آخرين في مدينة الباب ..https://t.co/bmOaIneBqx — صحفي سوري (@Sami24sy) December 30, 2021

Напомним, что Турция оккупировала ряд территорий на севере Сирии в ходе нескольких «контртеррористических» операций, проведенных совместно с боевиками СНА. Легитимные власти арабской республики не предоставляли Анкаре мандат на расположение турецких военных на территории страны.

Официальный Дамаск многократно призывал Турцию вывести свой военный контингент, однако Анкара не собирается следовать этим требованиям, прикрываясь «террористической угрозой» со стороны Сирии.

При этом, по мнению руководства арабской республики, одной из главных причин продолжения эскалации конфликта в государстве является как раз-таки поддержка Анкарой террористических элементов. Протурецкие радикалы совершают нападения на мирных жителей, а в подконтрольных СНА районах фиксируются беспрецедентный уровень преступности и многочисленные нарушения прав человека.