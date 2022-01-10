Рябков назвал неприемлемыми условия США по восстановлению работы Совета Россия-НАТО

Женева, 10 января. Американская сторона хочет восстановить деятельность Совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Соответствующим заявлением дипломат поделился в интервью РИА Новости перед встречей с делегацией Соединенных Штатов в Женеве. По его словам, американцы хотят восстановить работу Совета Россия-НАТО по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на «российскую агрессию» на Украине.

«Нам это неприемлемо», — подчеркнул Рябков.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел отметил, что США и НАТО должны проявить гибкость на предстоящих переговорах с РФ по гарантиям безопасности. Дипломат уточнил, что невозможно построить диалог, основываясь только на собственной позиции, поэтому нужно прислушиваться к другой стороне.

Помимо этого, он рассказывал, что представители США вместо полноценной дискуссии по гарантиям безопасности предлагают России лишь сделать односторонние уступки. Рябков заявил, что это не может быть основой для продуктивных переговоров, сообщал телеканал «360».

По его словам, американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией. Так Рябков прокомментировал окончание предварительных переговоров в Женеве, передала Национальная служба новостей.