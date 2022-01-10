Экономист Петроневич: инфляция по итогам 2022 года может достичь 4,5-5%

Москва, 10 января. Замедление инфляции прогнозируется на уровне 4,5-5% в случае снижения мировых цен на продукцию сельского хозяйства, заявил главный экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Темпы роста цен в стране ускоряются с 2021 года за счет ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары в мире. Годовая инфляция в России, по данным Росстата, составила 8,39% против 4,3% в 2020 году.

Российские эксперты в беседе с РИА Новости отметили, что восстановление цепочек поставок, а также увеличение предложения на дефицитных рынках может способствовать снижению «импортной» инфляции. Повышение ключевой ставки со стороны Банка России сдержит разогнавшийся рост цен, однако целевого показателя в 4% удастся достичь не раньше 2023 года.

Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет ранее сообщила, что среднегодовая инфляция в текущем году снизится до 6%, а ключевая ставка достигнет максимального значения в 10,5% уже летом.