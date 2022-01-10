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«Сваты» возглавили рейтинг самых популярных сериалов в России в 2021 году

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:13
Общество
«Сваты» возглавили рейтинг самых популярных сериалов в России в 2021 году
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 10 января. Самым популярным телесериалом в России по итогам 2021 года стал новый сезон «Сватов», который вышел на российском ТВ в конце декабря. Это следует из данных Mediascope.

Возглавивший рейтинг сериал украинской студии «Квартал 95» вышел на экраны в 2008 году. Последний сезон перед длительной паузой показали в 2013 году, и только спустя почти восемь лет выпустили седьмой сезон.

Как сообщил «Коммерсант», в тройку лидеров попали «Угрюм-река» и «Склифосовский-8». В десятку самых просматриваемых сериалов года вошли проекты только Первого канала и «России-1», пишет «Культуромания».

Седьмой сезон сериала, как напомнил телеканал «360», снимали несколько лет. Длительные съемки были связаны с политической ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, из-за которых приходилось откладывать работу над проектом. Долгожданный проект вышел на экраны в конце декабря. Однако поклонники шоу не пришли в восторг от картины и назвали седьмой сезон худшим.

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тв сериал сваты
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