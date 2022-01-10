Слова британского адмирала о подлодках ВМФ РФ вызвали гневную реакцию читателей The Times

Лондон, 10 января. Читатели издания The Times уличили главу штаба обороны Британии Тона Радакина в попытках посеять панику среди населения заявлениями о «феноменальной активности российских подлодок».

Ранее британский адмирал сообщил, что активность российских субмарин за последние 20 лет «феноменально усилилась». Его слова вызвали гневную реакцию британцев, назвавших заявление Радакина паранойей холодной войны. По их словам, страны НАТО охватила антироссийская мания, из-за которой Россия и Китай пошли на сближение и укрепили двусторонние отношения.

«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все», — написал один из пользователей.

Один из комментаторов иронично отметил, что разнообразие обвинений, выдвигаемых некоторыми странами против России, зависит от цен на газ в Европе. Чем выше стоимость голубого топлива в Европе, тем абсурднее становятся различные выдумки.

«Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?» — задался вопросом британец.

Ранее читатели Daily Mail высмеяли британских военных за неспособность обнаружить подлодки ВМФ РФ. Стоит отметить, что Лондон не так давно выступил с абсурдным заявлением о готовности бросить ядерный вызов Москве, передает Infox.