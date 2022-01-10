Теннисист Джокович выиграл суд и сможет участвовать в Australian Open

Мельбурн, 10 января. Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде и может на законных основаниях остаться в Австралии для участия в турнире Australian Open.

Как отметил рассматривающий дело сербского теннисиста судья, решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований», сообщает таблоид Herald Sun. Судья постановил, что 20-кратного победителя турниров Большого шлема (ТБШ) должны немедленно выпустить из карантинного отеля, передает RT.

Напомним, на прошлой неделе австралийские пограничники задержали Джоковича в аэропорту Мельбурна на фоне ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу документа, который не допускает того факта, что у него есть медицинский отвод от вакцинации от COVID-19.